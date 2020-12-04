AltÄ±nordu BaÅŸkanÄ± Seyit Mehmet Ã–zkan yalnÄ±zlÄ±ktan ÅŸikayetÃ§i

Ã–zkan, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan yazÄ±sÄ±nda, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 1 Ocak 2021'den itibaren yabancÄ± futbolcular konusunda yeni kurallarÄ±n geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.



Bu doÄŸrultuda 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k yabancÄ± uyruklu oyuncular iÃ§in "Ã§alÄ±ÅŸma vizesi" ÅŸartÄ± konulduÄŸunu kaydeden Ã–zkan, AvrupalÄ±larÄ±n da Ä°ngiltereâ€™den 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k yÄ±ldÄ±z adayÄ± oyuncularÄ± rahat transfer edemeyeceÄŸini bildirdi.

"ALTINORDU OLARAK BU TOPRAKLARDA YALNIZIZ"

Ã–zkan, Ä°ngiltereâ€™de profesyonel



"OyuncularÄ±n milli takÄ±mlarÄ±nda oynadÄ±klarÄ± maÃ§ sayÄ±sÄ±, kulÃ¼bÃ¼n bulunduÄŸu lig, ligdeki pozisyonlarÄ±, kulÃ¼bÃ¼n bulunduÄŸu Ã¼lkenin uluslararasÄ± sÄ±ralamadaki durumu gibi ÅŸartlarÄ±n oyuncularÄ±n alacaklarÄ± puanÄ± etkileyeceÄŸi belirtildi. Ä°ngiltere dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen 21 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k en fazla 3 oyuncu ile sÃ¶zleÅŸme imzalanabilecek. 15 puan toplamalarÄ± ÅŸart tabii ki. Ä°ngiltere Futbol Federasyonu tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, bu kurallarÄ±n kulÃ¼plerin Ä°ngiltereâ€™deki genÃ§ oyunculara daha fazla ÅŸans vermesi iÃ§in getirildiÄŸi ifade edildi. Bizim de artÄ±k bu topraklarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n futbolda Ã¶n plana Ã§Ä±kmalarÄ±na yÃ¶nelik bir ÅŸeyler yapmamÄ±z lazÄ±m. AltÄ±norduâ€™nun yolu da yoldaÅŸlarÄ± da varacaÄŸÄ± liman da belli. Her Ã¼lkede yetiÅŸtirici 5-10 kulÃ¼p var. Biz ise AltÄ±nordu olarak bu topraklarda yalnÄ±zÄ±z. Tek baÅŸÄ±na olmuyor iÅŸte."Â Ã–zkan, Ä°ngiltereâ€™de profesyonel futbol oynamak isteyen yabancÄ± oyuncular iÃ§in puana dayalÄ± sistem getirildiÄŸini belirterek, yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:"OyuncularÄ±n milli takÄ±mlarÄ±nda oynadÄ±klarÄ± maÃ§ sayÄ±sÄ±, kulÃ¼bÃ¼n bulunduÄŸu lig, ligdeki pozisyonlarÄ±, kulÃ¼bÃ¼n bulunduÄŸu Ã¼lkenin uluslararasÄ± sÄ±ralamadaki durumu gibi ÅŸartlarÄ±n oyuncularÄ±n alacaklarÄ± puanÄ± etkileyeceÄŸi belirtildi. Ä°ngiltere dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen 21 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k en fazla 3 oyuncu ile sÃ¶zleÅŸme imzalanabilecek. 15 puan toplamalarÄ± ÅŸart tabii ki. Ä°ngiltere Futbol Federasyonu tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, bu kurallarÄ±n kulÃ¼plerin Ä°ngiltereâ€™deki genÃ§ oyunculara daha fazla ÅŸans vermesi iÃ§in getirildiÄŸi ifade edildi. Bizim de artÄ±k bu topraklarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n futbolda Ã¶n plana Ã§Ä±kmalarÄ±na yÃ¶nelik bir ÅŸeyler yapmamÄ±z lazÄ±m. AltÄ±norduâ€™nun yolu da yoldaÅŸlarÄ± da varacaÄŸÄ± liman da belli. Her Ã¼lkede yetiÅŸtirici 5-10 kulÃ¼p var. Biz ise AltÄ±nordu olarak bu topraklarda yalnÄ±zÄ±z. Tek baÅŸÄ±na olmuyor iÅŸte."Â Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun tÃ¼rÃ¼nÃ¼ seÃ§, tahmini yap, tutarÄ± belirle ve hemen oyna...