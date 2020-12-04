AltÄ±nordu BaÅŸkanÄ± Seyit Mehmet Ã–zkan yalnÄ±zlÄ±ktan ÅŸikayetÃ§i

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GeriFutbol AltÄ±nordu BaÅŸkanÄ± Seyit Mehmet Özkan "yalnÄ±zlÄ±k"tan ÅŸikayetçi
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Futbol
AA
Haber GiriÅŸ: 04.12.2020 - 14:59 | Son GÃ¼ncelleme:

AltÄ±nordu BaÅŸkanÄ± Seyit Mehmet Özkan "yalnÄ±zlÄ±k"tan ÅŸikayetçi

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AltÄ±nordu BaÅŸkanÄ± Seyit Mehmet Özkan "yalnÄ±zlÄ±k"tan ÅŸikayetçi
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TFF 1. Lig ekiplerinden AltÄ±nordu'nun kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Seyit Mehmet Ã–zkan, her Ã¼lkede yetiÅŸtirici kulÃ¼p olarak 5-10 ekibin bulunduÄŸunu belirterek, "Biz ise AltÄ±nordu olarak bu topraklarda yalnÄ±zÄ±z. Tek baÅŸÄ±na olmuyor iÅŸte" ifadelerini kullandÄ±.

Ã–zkan, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan yazÄ±sÄ±nda, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 1 Ocak 2021'den itibaren yabancÄ± futbolcular konusunda yeni kurallarÄ±n geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bu doÄŸrultuda 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k yabancÄ± uyruklu oyuncular iÃ§in "Ã§alÄ±ÅŸma vizesi" ÅŸartÄ± konulduÄŸunu kaydeden Ã–zkan, AvrupalÄ±larÄ±n da Ä°ngiltereâ€™den 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k yÄ±ldÄ±z adayÄ± oyuncularÄ± rahat transfer edemeyeceÄŸini bildirdi.

"ALTINORDU OLARAK BU TOPRAKLARDA YALNIZIZ"
Ã–zkan, Ä°ngiltereâ€™de profesyonel futbol oynamak isteyen yabancÄ± oyuncular iÃ§in puana dayalÄ± sistem getirildiÄŸini belirterek, yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"OyuncularÄ±n milli takÄ±mlarÄ±nda oynadÄ±klarÄ± maÃ§ sayÄ±sÄ±, kulÃ¼bÃ¼n bulunduÄŸu lig, ligdeki pozisyonlarÄ±, kulÃ¼bÃ¼n bulunduÄŸu Ã¼lkenin uluslararasÄ± sÄ±ralamadaki durumu gibi ÅŸartlarÄ±n oyuncularÄ±n alacaklarÄ± puanÄ± etkileyeceÄŸi belirtildi. Ä°ngiltere dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen 21 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k en fazla 3 oyuncu ile sÃ¶zleÅŸme imzalanabilecek. 15 puan toplamalarÄ± ÅŸart tabii ki. Ä°ngiltere Futbol Federasyonu tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, bu kurallarÄ±n kulÃ¼plerin Ä°ngiltereâ€™deki genÃ§ oyunculara daha fazla ÅŸans vermesi iÃ§in getirildiÄŸi ifade edildi. Bizim de artÄ±k bu topraklarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n futbolda Ã¶n plana Ã§Ä±kmalarÄ±na yÃ¶nelik bir ÅŸeyler yapmamÄ±z lazÄ±m. AltÄ±norduâ€™nun yolu da yoldaÅŸlarÄ± da varacaÄŸÄ± liman da belli. Her Ã¼lkede yetiÅŸtirici 5-10 kulÃ¼p var. Biz ise AltÄ±nordu olarak bu topraklarda yalnÄ±zÄ±z. Tek baÅŸÄ±na olmuyor iÅŸte."Â

AltÄ±nordu BaÅŸkanÄ± Seyit Mehmet Ã–zkan yalnÄ±zlÄ±ktan ÅŸikayetÃ§i

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