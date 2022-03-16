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Altınordu Başkanı Özkan’dan Ukrayna U16 takımına davet

#Rusya-Ukrayna Savaşı#Altınordu#Seyit Mehmet Özkan
Altınordu Başkanı Özkan’dan Ukrayna U16 takımına davet

İzmir’in Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele eden köklü kulübü Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline duyarsız kalmayarak Türk futbolu adına örnek bir hamle gerçekleştirdi.

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Altınordu Başkanı Mehmet Özkan, Ukrayna U16 Milli Takımı’nı savaş bitene kadar Altınordu Futbol Akademisi’nin eğitim gördüğü Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde ağırlamak istediklerini açıkladı.

Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e bu konuyla ilgili açık mektup gönderdi. 

Özkan’ın mektubunda, "Nihat Ağabey merhaba, Ukrayna U16 Erkek Milli Takımı’nı İzmir’de Metin Oktay yerleşkemizde işgal bitinceye kadar konuk etmek isteriz. Bu konuda Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko ile görüşmenizi arz ederim. Saygılarımla" ifadeleri yer aldı.

Altınordu, Türk futbolunda son yıllarda Mehmet Özkan yönetimindeki altyapı hamlesi ve yetiştirici kimliğiyle tanınıyor. A Milli Takım’ın Avrupa’da forma giyen yıldızları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi isimleri yetiştiren Altınordu, düzenlediği uluslararası altyapı turnuvalarında Avrupa’nın dev kulüplerinin altyapı takımlarını ağırlıyor.

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Altınordu#Seyit Mehmet Özkan

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