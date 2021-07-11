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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Altınordu, Antalyasporlu Harun Alpsoy'a kanca

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Altınordu, Antalyasporlu Harun Alpsoy'a kanca

TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altınordu’nun dış transferde Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor’dan ön libero Harun Alpsoy’la ilgilendiği öğrenildi.

Geçen sezon kiralık olarak Altay’da forma giyen genç futbolcu kasığındaki sakatlığı nedeniyle ligin 2’nci yarısında görev alamadı.

Kırmızı-lacivertlilerin, iyileşen 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için temasları başladığı belirtildi.

İsviçre doğumlu Harun, altyapısından yetiştiği Grasshoppers kulübünden 2017’de Antalyaspor’a transfer oldu. Süper Lig’de 33 maça çıkan gurbetçi futbolcu geçen sezon Altay’da 9 karşılaşmada oynadı.

Altınordu, Antalyasporlu Harun Alpsoya kanca

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