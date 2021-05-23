MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAltınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play Off final tarihi belli oldu
GeriSpor Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play Off final tarihi belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 23.05.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play Off final tarihi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play Off final tarihi belli oldu

Altınordu Altay maçı ile Süper Lig'e çıkacak olan son takım belirlenmiş olacak. İki İzmir ekibinin karşı karşıya geleceği mücadelede bir takım, adını Süper Lig listesine yazdıracak. 1923 yılında kurulan Altınordu, eğer bu maçı kazanırsa 51 yıl sonra lige çıkma imkanına sahip olacak. Peki, Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Altınordu Altay maçı, TFF 1. Lig Play Off finali mücadelesi kapsamında oynanacak. Süper Lig'e çıkış için son bilet olacak olan Altınordu Altay maçı, Türkiye genelinde canlı olarak takip edilecek. Peki, Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ALTINORDU ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e çıkış mücadelesinde Altınordu, Altay'ı konuk edecek. 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi