Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play Off final tarihi belli oldu

Altınordu Altay maçı, TFF 1. Lig Play Off finali mücadelesi kapsamında oynanacak. Süper Lig'e çıkış için son bilet olacak olan Altınordu Altay maçı, Türkiye genelinde canlı olarak takip edilecek. Peki, Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ALTINORDU ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e çıkış mücadelesinde Altınordu, Altay'ı konuk edecek. 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.