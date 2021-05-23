Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play Off final tarihi belli oldu
Altınordu Altay maçı ile Süper Lig'e çıkacak olan son takım belirlenmiş olacak. İki İzmir ekibinin karşı karşıya geleceği mücadelede bir takım, adını Süper Lig listesine yazdıracak. 1923 yılında kurulan Altınordu, eğer bu maçı kazanırsa 51 yıl sonra lige çıkma imkanına sahip olacak. Peki, Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
Altınordu Altay maçı, TFF 1. Lig Play Off finali mücadelesi kapsamında oynanacak. Süper Lig'e çıkış için son bilet olacak olan Altınordu Altay maçı, Türkiye genelinde canlı olarak takip edilecek. Peki, Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
ALTINORDU ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'e çıkış mücadelesinde Altınordu, Altay'ı konuk edecek. 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.