MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu, Ali Yaşar'ın bonservisini istiyor
GeriFutbol Altınordu, Ali Yaşar'ın bonservisini istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Altınordu, Ali Yaşar'ın bonservisini istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu, Ali Yaşar'ın bonservisini istiyor
Abone Olgoogle-news

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, devre arasında Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ali Yaşar'ı yeni sezonda da yuvada tutmak istiyor.

İzmir ekibi, gurbetçi sol beki bu kez bonservisiyle almak için Konya temsilsinin kapısını çalacak. Geçen sezonu yine kiralık olarak kırmızı-lacivertli takımda geçiren Ali'nin Altınordu'da mutlu olduğu ve kulüpte kalmak istediği belirtildi.

25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 8 maçta görev alıp 3 asist yaptı. Gurbetçi savunmacı geçen sezon da 11 karşılaşmada görev almıştı.

Altınordu, Ali Yaşarın bonservisini istiyor

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle