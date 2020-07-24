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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Altınordu, Ahmet İlhan Özek'i istiyor

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Altınordu, Ahmet İlhan Özek'i istiyor
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-lacivertliler, son olarak Giresunspor'da forma giyen sağ kanat Ahmet İlhan Özek'i gündemine aldı.

Karadeniz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan tecrübeli futbolcuya başka kulüplerin de talip olduğu öğrenildi. Altınordu'nun bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

Futbola Aydınspor 1923'te başlayan Ahmet İlhan, Bozüyükspor'da profesyonel olduktan sonra Manisaspor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği kulüplerinde oynadı. Süper Lig'de 177 maçta 20 gol atan deneyimli forvet, geçen sezon Giresunspor formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp 3 kez rakip fileleri sarstı. 

Altınordu, Ahmet İlhan Özeki istiyor

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