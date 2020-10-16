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DHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Altınordu, Adanaspor deplasmanında! Takımda 2 eksik...

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Altınordu, Adanaspor deplasmanında! Takımda 2 eksik...
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TFF 1’inci Lig’de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak 9 puan toplayan zirve ortağı Altınordu yarın deplasmanda Adanaspor’la kozlarını paylaşacak.

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak randevuda Bülent Birincioğlu düdük çalacak. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan stoper Yusuf Yalçın ile sağ bek Emre kadroda yer almayacak. İyileşen orta saha oyuncusu Muhammed’in ise yedek soyunması bekleniyor.



Ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan Adanaspor’un ilk 4 haftada kalesini gole kapattığını hatırlatan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz henüz yenilgi yüzü görmedi. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Biz sezona iyi bir başlangıç yaptık. Bu oyunumuzu sürdürerek sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. Altınordu ligde averajla 2’nci sırada Adanaspor ise 9’uncu basamakta yer alıyor.

ALTINORDU'NUN MUHTEMEL 11'i

Erhan - Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Oğulcan, Muzaffer, Ahmet İlhan, Furkan, Metehan, Hüsamettin

 

Altınordu, Adanaspor deplasmanında Takımda 2 eksik...

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