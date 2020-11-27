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Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Altınordu 9 eksikle galibiyet arayacak

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Altınordu 9 eksikle galibiyet arayacak
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TFF 1. Lig’de pazar günü deplasmanda son sıradaki Eskişehirspor'la karşılaşacak lider Altınordu'da eksikler teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Muzaffer ve sakatlıkları süren Yiğit Emre ve Emre Nefiz'in yanı sıra koronavirüsten kurtulan Metehan, Muhammed ve Ahmet Dereli antrenman eksikleri nedeniyle kadroda yer almayacak.

Kırmızı-lacivertli takıma son yapılan koronavirüs testi sonucunda üç futbolcuda daha pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun A takım kadrosunda forma giyebilecek oyuncu sayısının 16'ya düşmesi üzerine altyapıdan 2 genci A takıma dahil etme kararı aldığı bildirildi.

Koronavirüsü atlattıktan sonra idman eksiğini kapatan Oğulcan'ın kadroda yer alacağı kaydedildi. 

Altınordu 9 eksikle galibiyet arayacak

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