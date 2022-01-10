Altınordu 2 - 3 Keçiörengücü (Maç özeti ve goller)

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Spor Toto 1. Lig’de 20. haftanın kapanış mücadelesinde Altınordu evinde Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 mağlup oldu. Başkent temsilcisi iki kez geriye düştüğü müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla 22 puana ulaşan Keçiörengücü averajla düşme hattından kurtulurken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu 22 puanda kalarak düşme hattına geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Altınordu’da ceza sahası içerisinde topa kafa vuruşu yapan Recep Aydın, topu filelere gönderdi. 1-0

48. dakikada Altınordu ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda savunmanın hatasında penaltı noktasında topla buluşan Eze, şutunu attı ancak top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında seken topu önünde bulan Olawoyin, sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakika sol kanattan atak yapan Altınordu’da Ali Dere’nin uzun pasında sol çizgiden topla ilerleyerek ceza sahasına giren Emircan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden attığı şutta kalenin sağından topu ağlara gönderdi. 2-1

75. dakikada Altınordu ceza sahasın savunmadan seken topu önünde bulan İbrahim şutunu attı. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin solundan filelerle buluştu. 2-2

77. dakikada savunmadan atılan uzun topla sol kanatta buluşarak çizgiye inen Olawoyin, topu kale önüne çevirdi. Sağ çaprazdan koşan Ali Yavuz, yerde yaptığı vuruşla golü kaydetti. 2-3

82. dakikada Ankara Keçiörengücü ceza sahasında yaşanan karambolde Enis’in vuruşunu kaleci Boran çıkardı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Hüsamettin şutunu attı ancak; top bu kez de savunmadan döndü.

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Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Serdar Diyadin xx, Burak Cansız xx

Altınordu: Ali Emre xx, Furkan Metin xx, Rahmi x, Volkan x, Ali Dere xx, Metehan xx, Muzaffer xx (Enis dk. 77 x), Recep xx (Sami dk. 54 x), Hüsamettin xx, Kenan x (Emircan dk. 46 x), Anıl x (Yusuf Arslan dk. 68 x)

Ankara Keçiörengücü: Boran xx, Ogün xx, Mehmet xx, Fatih xx, Muharrem xx, Ackah xx, Nzeza x (Ali Yavuz dk. 35 xxx), Olawoyin xxx, Hamza x (Ercan dk. 74 x), Camara x (İbrahim dk. 52 xxx), Eze xx

Goller: Recep (dk. 27), Emircan (dk. 71) (Altınordu), Olawoyin (dk. 48), İbrahim (dk. 75), Ali Yavuz (dk. 77) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Fatih (Ankara Keçiörengücü), Hüsamettin (Altınordu)