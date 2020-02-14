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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 21:19,Son Güncelleme:/

Altınordu 2-2 Osmanlıspor

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Altınordu 2-2 Osmanlıspor

TFF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Altınordu ile Osmanlıspor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Deniz Turgut, Mehmet Emin Tuğral

Altınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha Takır (Dk. 46 Burak İnce), Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ali Yaşar, Furkan Çil, Berkay Samancı (Dk. 82 Okan Derici), Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 62 Hüsamettin Yener), Metehan Mimaroğlu, Kemal Rüzgar

Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Todorovic (Dk. 90 2 Erdem Çetinkaya), Barış Zeren, Mertan Caner Öztürk (Dk. 88 Okan Deniz)

Goller: Dk. 9 Metehan Mimaroğlu, Dk. 88 Ravil Tagir (Altınordu), Dk. 17 Halil İbrahim Esen, Dk. 22 Blagojevic (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Halil İbrahim Esen, Dk. 53 Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)

Altınordu 2-2 Osmanlıspor

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