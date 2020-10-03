Altınordu 2-0 Ankaraspor
1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Alper Çetin, Furkan Ürün, Ogün Kamacı
Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 14 Kahraman Demirtaş), Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Ahmet Dereli), Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Burak İnce), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Gökhan Akkan, Emre Can Atila (Dk. 46 Mete Çelik), Mahmut Akan (Dk. 71 Hacı Ömer Doğru), Halil İbrahim Esen (Dk. 64 Muzaffer Doğan), Doğukan Efe, Beykan Şimşek (Dk. 82 Umar), Barış Zeren (Dk. 71 Mehmet Tuğrul Başkan), Erdem Çetinkaya
Goller: Dk. 61 Metehan Mimaroğlu, Dk. 78 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 30 Sinan Osmanoğlu, Dk. 42 Alper Tursun, Dk. 76 Yusuf Can Esendemir, Dk. 80 Burak İnce (Altınordu), Dk. 45 2 Mahmut Akan, Dk. 79 Beykan Şimşek (Ankaraspor)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle