MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu 2-0 Ankaraspor
GeriFutbol Altınordu 2-0 Ankaraspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.10.2020 - 21:03 | Son Güncelleme:

Altınordu 2-0 Ankaraspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu 2-0 Ankaraspor
Abone Olgoogle-news

1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Furkan Ürün, Ogün Kamacı

Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 14 Kahraman Demirtaş), Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Ahmet Dereli), Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Burak İnce), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Gökhan Akkan, Emre Can Atila (Dk. 46 Mete Çelik), Mahmut Akan (Dk. 71 Hacı Ömer Doğru), Halil İbrahim Esen (Dk. 64 Muzaffer Doğan), Doğukan Efe, Beykan Şimşek (Dk. 82 Umar), Barış Zeren (Dk. 71 Mehmet Tuğrul Başkan), Erdem Çetinkaya

Goller: Dk. 61 Metehan Mimaroğlu, Dk. 78 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 30 Sinan Osmanoğlu, Dk. 42 Alper Tursun, Dk. 76 Yusuf Can Esendemir, Dk. 80 Burak İnce (Altınordu), Dk. 45 2 Mahmut Akan, Dk. 79 Beykan Şimşek (Ankaraspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle