Altınordu 1 - 0 Samsunspor (Maç özeti)

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti.

Altınordu, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golü, 49. dakikada Yusuf Arslan kaydetti. Altınordu'da Hüsamettin Yener, 84. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Samsunspor'da Gökhan Alsan, 90+3'te kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Yarı finalin rövanşı, 22 Mayıs Cumartesi saat 21.00'da Samsun'da oynanacak.

MAÇTAN NOTLAR

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son olarak deplasmanda 5-0 kazandıkları Aydeniz Et Balıkesirspor maçında ilk 11de sahaya sürdüğü sağ kanat Emre'yi kulübeye çekerken, stoper olarak Yusuf Yalçın'ı oynattı. Kırmızı-lacivertlilerde iyileşen forvet Ahmet Dereli yedek soyundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Adanaspor deplasmanında 11'de yer alan Guido ve Ferhat'ı yanında oturturken, Hamroun ve Djedje ilk 11'de görev aldı. Kırmızı-beyazlılarda tedavileri süren Tomane ile İlyas Kubilay forma giyemedi.

HAMİT ALTINTOP VE TUNCAY ŞANLI TRİBÜNDE

Altınordu, üst üste 7. sezonu geçirdiği 1. Lig'de ilk defa play-off heyecanı yaşadı. Samsunspor forması giyen Gökhan Karadeniz, 2013-14 sezonunda 2. Ligde şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altınorduya rakip oldu.

Müsabakadan önce Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağa üzerinde isminin yazılı olduğu bir Altınordu forması hediye etti. Müsabakayı TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı da protokol tribününden takip etti.

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