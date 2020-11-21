MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu 1 - 0 İstanbulspor maç sonucu
GeriFutbol Altınordu 1 - 0 İstanbulspor maç sonucu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Altınordu 1 - 0 İstanbulspor maç sonucu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu 1 - 0 İstanbulspor maç sonucu
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Altınordu 1 - 0 İstanbulspor

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Ali Tuna

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Kahraman Demirtaş), Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 1 Burak İnce), Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Çil, Oğuzhan Akgün (Dk. 46 Alper Tursun), Muzaffer Kocaer (Dk. 90 4 Yiğithan Güveli), Enis Destan (Dk. 76 Hüsamettin Yener)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Dk. 86 İbrahim Yılmaz), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 61 Atchom), Wellington, Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 46 Berkay Görmez), Rroca, Issah (Dk. 29 Egehan Gök), Levent Ayçiçek (Dk. 61 Ali Dere), Onur Ergün, Papa Diouf

Gol: Dk. 4 Furkan Çil (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 19 Furkan Metin, Dk. 68 Muzaffer Kocaer, Dk. 83 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Dk. 32 Egehan Gök, Dk. 58 Onur Ergün, Dk. 90 Rroca (İstanbulspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle