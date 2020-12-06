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Futbol
Haber Giriş: 06.12.2020 - 18:38 | Son Güncelleme:

Altınordu: 0 - Ankara Keçiörengücü: 2

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Altınordu: 0 - Ankara Keçiörengücü: 2
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TFF 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, deplasmanda lider Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Puanını 24'e çıkaran Ankara Keçiörengücü maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas
Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Ufuk Budak (Dk. 77 Yusuf Yalçın Arslan), Alper Tursun (Dk. 39 Oğuzhan Akgün), Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu (Dk. 77 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 46 Muhammed Mert), Ahmet Dereli (Dk. 66 Hüsamettin Yener)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Barış Alper Yılmaz (Dk. 71 Dodoo), Burak Aydın (Dk. 71 Mustafa Ilır), İrfan Akgün (Dk. 65 Süleyman Olgun), Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 84 Dialiba), Manaj (Dk. 71 Kone)
Goller: Dk. 25 (Penaltıdan) ve 57 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 26 Ahmet Dereli, Dk. 90 2 Muzaffer Kocaer (Altınordu), Dk. 37 Abdulkadir Korkut, Dk. 90 5 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)


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