×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

Altın madalya son atışta kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Paris 2024#Olimpiyat Oyunları#Spor
Altın madalya son atışta kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

Olimpiyat Oyunları’nda ikinci madalyamızı atıcılık branşında kazandık. İyi başladıkları altın madalya müsabakasında 8-2 öne geçmelerine rağmen avantajlarını koruyamayan Dikeç-Tarhan ikilisi, şampiyonu belirleyen son atışta rakiplerinin gerisinde kalınca gümüş madalyaya razı oldu. Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan, Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalyayı kazandırdı.

Haberin Devamı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda önceki gün Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız’ın kazandığı bronzun ardından ikinci madalyamız atıcılıkta geldi. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan 10 metre Havalı Tabanca Karışık Milli Takımımız, gümüş madalya elde etti.

Gözden KaçmasınFenerbahçede İsmail Yüksek fark yarattı, Edin Dzeko yine attı Hayrete düşüren istatistikFenerbahçe'de İsmail Yüksek fark yarattı, Edin Dzeko yine attı! Hayrete düşüren istatistikHaberi görüntüle

OLİMPİYAT REKORU KIRMIŞLARDI

Önceki gün 582 puanla olimpiyat rekoru kırarak finale yükselen Dikeç-Tarhan ikilisi, şampiyonluk için Sırp Damir Mikec-Zorana Arunovic çiftiyle karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayarak 8-2 öne geçen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, sonraki atışlarda avantajını koruyamayınca skor 14-14’e geldi.

ATICILIK TARİHİNDEKİ İLK MADALYAMIZ

Şampıyonu belirleyen son atışlarda daha iyi performans göstererek maçı 16-14 kazanan Mikec-Arunovic çifti altın madalyanın sahibi olurken, Dikeç-Tarhan ikilisi gümüşte kaldı. Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye’ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı. Bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh’ten oluşan Hindistan takımının oldu.

Haberin Devamı

BiR DAHAKi ALTIN OLACAK

İlk kez olimpiyatlara katılan ve gümüş madalya alan 24 yaşındaki Şevval İlayda Tarhan, bundan sonraki olimpiyatlarda mutlaka şampiyon olacağını iddia etti. TRT’ye konuşan Tarhan, “Tarihin en büyük başarılarından birine imza attığımız için gururluyum. Bir madalya aldık, rengi altın olmadı ama olsun. Bir dahakine altın madalya sözü veriyorum. Daha iyilerini yapacağız. Buna eminim, hiç şüphem yok” dedi.

YUSUF DiKEÇ: ŞANS YANIMIZDA DEĞiLDi

Beşinci kez katıldığı olimpiyat oyunlarında ilk madalyasını Paris 2024’te kazanan 51 yaşındaki Yusuf Dikeç, duygularını şöyle dile getirdi: “Geçen yıl Dünya Şampiyonası’nda ikinci, son iki Dünya Kupası’nda birinci olduk. Bir sporcu, yarışmaya nasibi, rızkı ve şansıyla gider. Bugün son atışa kadar iyi mücadele ettik ama şans yanımızda değildi” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris 2024#Olimpiyat Oyunları#Spor

BAKMADAN GEÇME!