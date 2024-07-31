Altın madalya son atışta kaçtı

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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda önceki gün Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız’ın kazandığı bronzun ardından ikinci madalyamız atıcılıkta geldi. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan 10 metre Havalı Tabanca Karışık Milli Takımımız, gümüş madalya elde etti.

OLİMPİYAT REKORU KIRMIŞLARDI

Önceki gün 582 puanla olimpiyat rekoru kırarak finale yükselen Dikeç-Tarhan ikilisi, şampiyonluk için Sırp Damir Mikec-Zorana Arunovic çiftiyle karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayarak 8-2 öne geçen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, sonraki atışlarda avantajını koruyamayınca skor 14-14’e geldi.

ATICILIK TARİHİNDEKİ İLK MADALYAMIZ

Şampıyonu belirleyen son atışlarda daha iyi performans göstererek maçı 16-14 kazanan Mikec-Arunovic çifti altın madalyanın sahibi olurken, Dikeç-Tarhan ikilisi gümüşte kaldı. Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye’ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı. Bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh’ten oluşan Hindistan takımının oldu.

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BiR DAHAKi ALTIN OLACAK

İlk kez olimpiyatlara katılan ve gümüş madalya alan 24 yaşındaki Şevval İlayda Tarhan, bundan sonraki olimpiyatlarda mutlaka şampiyon olacağını iddia etti. TRT’ye konuşan Tarhan, “Tarihin en büyük başarılarından birine imza attığımız için gururluyum. Bir madalya aldık, rengi altın olmadı ama olsun. Bir dahakine altın madalya sözü veriyorum. Daha iyilerini yapacağız. Buna eminim, hiç şüphem yok” dedi.

YUSUF DiKEÇ: ŞANS YANIMIZDA DEĞiLDi

Beşinci kez katıldığı olimpiyat oyunlarında ilk madalyasını Paris 2024’te kazanan 51 yaşındaki Yusuf Dikeç, duygularını şöyle dile getirdi: “Geçen yıl Dünya Şampiyonası’nda ikinci, son iki Dünya Kupası’nda birinci olduk. Bir sporcu, yarışmaya nasibi, rızkı ve şansıyla gider. Bugün son atışa kadar iyi mücadele ettik ama şans yanımızda değildi” dedi.