Altın listede 2 Türk!

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Futbolseverler, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası’nı ve yıldızların sahne almasını beklerken şüphesiz bu organizasyon futbolcuların bonservis bedellerine de etki edecek. CIES Futbol Gözlemevi, Dünya Kupası öncesi bonservis değeri en yüksek oyuncular listesinin yayımlarken ilk sırada 358 milyon Euro ile Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal yer aldı. Manchester City’nin Norveçli forvet oyuncusu Erling Haaland ise 227 milyon Euro ile onu takip ediyor.

200 milyonu sadece iki kişi aştı

Bu iki oyuncu dışında hiçbir isim 200 milyon Euro ve üzerinde değere sahip değil. Üçüncü sıradaki Kylian Mbappe bile 166 milyon Euro değere sahip. Listede iki Türk futbolcu da yer alıyor. Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız 133 milyon Euro’luk değeri ile listede yedinci sırada yer alırken, Real Madrid’de çok iyi bir sezon geçiren Arda Güler 124.8 milyon Euro ile dokuzuncu oldu. A Milli Takımımızın bu turnuvada lokomotifi olacak bu iki genç yıldızın organizasyon sonrası değerlerini çok daha artırması bekleniyor.

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Değerlerine değer kattılar

Sezon başında yaklaşık 90 milyon değere sahip olan Arda Güler gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirirken değerini de 35 milyon Euro artırdı. Kenan Yıldız da tıpkı Arda gibi değerini katladı. Juventus’un 10 numarası 75 milyon Euro olan değerini yaklaşık 60 milyon Euro artırmayı başardı. Geçtiğimiz yıldan bu yana en çok değer kaybeden oyuncularda Real Madridli Jude Bellingham dikkat çekiyor. 233 milyon Euro değere sahip olan İngiliz futbolcu bu sezon içinde tam 113 milyon Euro değer kaybetti.