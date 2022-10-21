Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDiğer Haberleri

Altın kız Nesrin Baş!

Güncelleme Tarihi:

#Nesrin Baş#Güreş#Kamaloğlu
Altın kız Nesrin Baş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:00

Bu yıl Gençler Avrupa ve U20 Avrupa şampiyonalarında altın, U20 Dünya Şampiyonası’nda bronz alan Beşiktaşlı güreşçi Baş, U23’te de dünya birincisi oldu.

Haberin Devamı

Milli sporcumuz Nesrin Baş, İspanya’nın Pontevedra kentinde düzenlenen Dünya U23 Güreş Şampiyonası’nda 68 kiloda şampiyon oldu.

Beşiktaş Kulübü sporcusu olan, Baş finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki’yi 8-0 yenerek başarılarına bir yenisini ekledi. 20 yaşındaki güreşçimiz bu yıl Avrupa U20 Şampiyonası’nda altın, Dünya U20 Şampiyonası’nda bronz, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı. Nesrin Baş geçen yıl da U20 Dünya ve U23 Avrupa şampiyonalarında bronz madalyanın sahibi olmuştu.

KAMALOĞLU'NDAN BRONZ MADALYA

Şampiyonada dün ayrıca kadınlar 55 kiloda Elvira KAMALOĞLU, Kanadalı rakibi Virginie Kaze Gascon’u 8-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nesrin Baş#Güreş#Kamaloğlu

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren