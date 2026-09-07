Altın adam Santarelli!

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Milli Kadın Voleybol Takımımız, Daniele Santarelli yönetiminde uluslararası organizasyonlarda başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Fileninin Sultanları, 27 Aralık 2022’de göreve başlayan 45 yaşındaki İtalyan başantrenör yönetiminde 4 yılda 5. madalyasını Avrupa Şampiyonası’nda kazandı.

2023’TE DE ŞOV YAPTIK

· 2023: Sultanlar, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 yenerek bu turnuvada ilk şampiyonluğunu elde etti

· Ay yıldızlılar aynı yıl finalde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıktı

· 2024: Millier, Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda da tarih yazdı ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldikten sonra, Brezilya’ya 3-1 yenilerek 4. oldu.

· 2025: Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası’nda tarihindeki ilk kez çıktığı finalde İtalya’ya 3-2 kaybedip ilk madalyasını gümüş olarak kazandı.

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· 2026: Çin’de düzenlenen Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 yenip organizasyonda 2. kez şampiyon olduk.

· Filenin Sultanları, dün de İtalya’yı devirip 2. kez altın madalyaya uzandı, Ay yıldızlılar 2023’teki gibi duble yaptı.

TÜRKiYE’Yi ÇOK SEViYORUM

Santarelli maçın ardından yaptığı açıklamada, “Ben İtalyanım, ama bütün Türkiye’yi çok seviyorum ve enerjimi Türkiye için veriyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ben ve ekibim, bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

FiLENiN SULTANLARI’NIN ULUSLARARASI BAŞARILARI

AVRUPA ŞAMPiYONASI

( Şampiyonluk (2023, 2026)

( İkincilik (2003, 2019)

( Üçüncülük (2011, 2017, 2021).

FIVB MiLLETLER LiGi (VNL)

( Şampiyonluk (2023, 2026),

( İkincilik (2018)

( Üçüncülük (2021).

DÜNYA ŞAMPiYONASI

( İkincilik (2025)

DÜNYA KUPASI

( Şampiyonluk (2023)

OLiMPiYAT OYUNLARI

( Dördüncülük (2024)

AVRUPA VOLEYBOL LiGi

( Şampiyonluk (2014)

( Üçüncülük (2010)

AVRUPA OYUNLARI

( Şampiyonluk (2015)

iSLAMi DAYANIŞMA OYUNLARI

( Şampiyonluk (2021, 2025)