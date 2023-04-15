Altay’sız Fenerbahçe MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

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Ülker Stadı’nda 20.30’da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Sakatlıklarla boğuşan ev sahibi sarı lacivertlilerde Lincoln ve King’den sonra belinden sakatlanan Altay da oynayamayacak. Altay’ın yerine kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. Kanarya’da ayrıca sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu da forma giyemeyecek. Tolunay Kafkas yönetiminde ilk galibiyetini geçen hafta İstanbulspor önünde alan Ankaragücü, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.

7 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe’de 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Arao, Emre ve Valencia bu akşam sarı kart görmeleri halinde çarşamba günü oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecekler.

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