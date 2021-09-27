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Altaylı futbolcu Leandro Kappel'den "Beşiktaş" savunması! "Söylediklerim çarpıtıldı..."

#Leandro Kappel#Beşiktaş#Altay
Altaylı futbolcu Leandro Kappelden Beşiktaş savunması Söylediklerim çarpıtıldı...

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın Amsterdam doğumlu Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, yarınki Ajax-Beşiktaş maçıyla ilgili Hollanda basınına verdiği demecin çarpıtıldığını savundu.

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Kappel, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendisinin ikinci ülkesi olduğunu belirtti.

Hollandalı gazetecinin yaptığı görüntülü röportajda Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmesinin kesilerek yayımladığını aktaran Kappel, "Gerekirse dava açacağım. Ben sadece futboldaki zorlukları anlatmak istedim. Beşiktaş'a olan övgüleri paylaşmamış. 13 sakat futbolcusunun olması Beşiktaş'ı çok zor durumda bıraktı. Çünkü Ajax çok formda. Sadece bunu söylemek istedim. Beşiktaş çok büyük ve özel bir kulüp. Söylediklerimin çarpıtıldığının ve yanlış gösterildiğinin bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

Kappel'in Hollanda basınına yansıyan açıklamasında, Ajax karşısında Beşiktaş'a şans vermediği, yarınki müsabakanın Ajax'ın ligde 9-0 kazandığı Cambuur maçı gibi olacağı ifadeleri yer almıştı.

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#Leandro Kappel#Beşiktaş#Altay