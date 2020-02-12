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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:31,Son Güncelleme:/

Altaylı Cenk’i Trabzonspor izliyor

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Altaylı Cenk’i Trabzonspor izliyor

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da stoper Gençer Cansev’in sakatlanmasının ardından formayı kapan genç savunmacı Cenk Özkacar, sergilediği performansla yüzleri güldürüyor.

Altyapıdan yetişen 19 yaşındaki defans oyuncusunu Trabzonspor’un takip ettiği öğrenildi. Cenk’le Fransa ve Belçika kulüplerinin de ilgilendiği iddia edildi. Ümit Milli Takım’da da görev alan başarılı stoper, son haftalarda İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Teknik direktör Ali Tandoğan, takımda deneyimli stoper İbrahim Öztürk’ü yedek soyundururken, formayı Cenk’e verdi. Bucaspor’da futbola başlayıp, Altınordu altyapısında oynadıktan sonra Altay’da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3üncü Lig’de Karacabey Belediyespor’da oynamıştı. Bu sezon ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 maçta siyah-beyazlı formayı giyen Cenk, kupada Trabzonspor’a karşı da 2 kez 11’de görev yapmıştı.

Alman efsanesi Jurgen Klinsmann'ın Bayern formasıyla attığı en güzel golleri izliyoruz;

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