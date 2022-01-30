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Altay’ın yeni sportif direktörü Tuna Üzümcü oldu

#Altay#Tuna Üzümcü#Süper Lig
Altay’ın yeni sportif direktörü Tuna Üzümcü oldu

Altay, sportif direktörlük görevine Tuna Üzümcü’nün getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılarda göreve başlayan Tuna Üzümcü, “Altay, Altaylıların omuzlarında yükselecek” dedi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay’da, kan değişikliği yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, yaptığı açıklamayla İbrahim Akın’ın yerine sportif direktörlük görevine altyapısından yetişen eski futbolcusu Tuna Üzümcü’nün getirildiğini duyurdu.

“Altay, Altaylıların omuzlarında yükselecek”

İzmir temsilcisinde bugün göreve başlayan 39 yaşındaki Tuna Üzümcü, şöyle konuştu:

“Altay bizden görev bekliyorsa düşünecek zaman yoktur. Altay, Altaylıların omuzlarında yükselecek. Yıllarca formasını giydiğim kulübüme döndüğüm için çok mutluyum. Benim gibi birçok Altaylı daha önümüzdeki dönemde yuvasına dönecek ve her şeyi Altaylılarla başaracağız.”
Altay altyapısında yetişen ve 17 yaşında profesyonel olduktan sonra A Takım kadrosuna yükselen Tuna Üzümcü, 2005’e kadar Altay savunmasında görev yaptı. O sezon Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ne transfer olan Tuna Üzümcü, Beşiktaş, Bursaspor, Antalyaspor, Adanaspor, Samsunspor ve Denizlispor takımlarında forma giyerek futbolculu kariyerini noktaladı.

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