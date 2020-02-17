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Haber Giriş: 17.02.2020 - 23:17,Son Güncelleme:/

Altay'ın yeni sportif direktörü Murat Uluç!

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Altay'ın yeni sportif direktörü Murat Uluç!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktörlük görevine Özden Töraydın'ın yerine Murat Uluç getirildi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Özden Töraydın'ın sportif direktörlük görevinden yönetim kurulu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.

Bu göreve takımın yardımcı antrenörlerinden Murat Uluç'un getirildiği, yöneticilerden Hilmi Bozok'un da profesyonel şube sorumlusu olarak görev yapacağı bildirildi.

Altayın yeni sportif direktörü Murat Uluç

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