Altay'ın yeni sportif direktörü Murat Uluç!

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Özden Töraydın'ın sportif direktörlük görevinden yönetim kurulu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.

Bu göreve takımın yardımcı antrenörlerinden Murat Uluç'un getirildiği, yöneticilerden Hilmi Bozok'un da profesyonel şube sorumlusu olarak görev yapacağı bildirildi.





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