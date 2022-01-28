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Altay'ın yeni hocası Serkan Özbalta: Bahane üretme lüksümüz yok

#Altay#Serkan Özbalta#Süper Lig
Altayın yeni hocası Serkan Özbalta: Bahane üretme lüksümüz yok

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, takımın ilk haftalarda seri galibiyetler elde ettiklerini hatırlatarak, “Yeniden bunu başaracağız, bahane üretme lüksümüz yok. Bu zor dönemden el birliğiyle çıkacağız, Altay aşkıyla hepimiz ayağa kalkmak zorundayız” dedi.

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Altay ile dün itibarıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan ve takımın Antalya kampına katılan Teknik Direktör Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu. “Bu iş bitmedi her şey yeniden başlıyor” vurgusu yapan Serkan Özbalta, “Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nu geçilmez bir kale yapmalıyız. Altay formasını her giyen oyuncu, armayı göğsünde taşıyan herkes burasının Büyük Altay olduğunu bilecek. Antalya kampı sonrasında Altay bayrağını yere düşürmemek için herkes elinden gelenin fazlasını yapacak ve bu zor dönemden el birliğiyle çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Bahane üretme lüksümüz yok”

Altay’ın Süper Lig’de bu sezon liderliğe kadar çıktığını hatırlatan Özbalta, “Seri galibiyetler elde etti. Her oyuncu kariyer zirvesi yaşadı. Yeniden bunu başaracağız. İnanıyoruz, güveniyoruz. Bahane üretme lüksümüz yok. Altay Kulübü bizden bugün görev bekliyor ve hepimiz bunu yerine getirmek için hazırız. Çözüm yolları bulmak için Altay aşkıyla hepimiz ayağa kalkmak zorundayız. Çünkü başka Altay yok” diye konuştu.

“Sağlam bir zincir olmalıyız”

Terinin son damlasına kadar savaşacak bir takım oluşturacaklarını belirten genç teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz süreci en iyi şekilde yöneteceğimize inanıyoruz. Konyaspor maçındaki gibi taraftar da arkamızda olsun. Hepimiz Altay için varız. Tüm sorunları bir tarafa bırakıp tek bir hedefe odaklanırsak başarıya ulaşırız. Bu kulübün formasını giydim ve Altay armasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Yönetimden taraftara, futbolcusundan teknik ekibine kadar sağlam bir zincir olmalıyız.”

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#Altay#Serkan Özbalta#Süper Lig

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