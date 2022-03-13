Altay'ın Süper Lig'de kalma umutları yeşerdi

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Süper Ligde 16 hafta galibiyet yüzü göremediği periyotta üst üste 8 mağlubiyet aldıktan sonra küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Altay, Teknik Direktör Serkan Özbalta göreve geldikten sonra müthiş bir çıkış yakaladı. Mustafa Denizli önderliğinde çıktığı 20 maçta 18 puan toplayan siyah-beyazlılar, Mert Nobre ile 3 karşılaşmada sıfır çekti. Genç teknik adam Serkan Özbalta ise 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile takımına 11 puan kazandırarak İzmir temsilcisini hayatta tuttu. Maçtan sonra taraftarların soyunma odasından çağırıp alkış yağmuruna tuttuğu Özbalta, tribünleri selamlayarak gönüllerde taht kurdu.



ÖZBALTA: "KALEMİZ ALSANCAK"



Süper Lig’de oynadığı son 6 maçtan 11 puan çıkaran Altay’da teknik direktör Serkan Özbalta, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın geçilmez bir kaleye çevireceklerini söyledi. Yeni statta ligin sonuna kadar 5 maç daha oynayacaklarını hatırlatan Özbalta, "Büyük Altay taraftarı ile el ele verdiğimizde burası geçilmez bir kale olur. Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçlarında bunu ispatladık. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.



Ligin boyunun artık kısaldığını, 35 puan barajı altındaki her takımın kalan maçlara stresli çıkacağını belirten Özbalta, "İyi bir ivme yakaladık ve bulunduğumuz bölgenin en formda takımıyız. Tüm rakiplerimizle evimizde oynamanın avantajını sonuna kadar kullanacağız. Bu dönemde kazanırken, sadece üç gol yememiz de takım savunması anlamında güzel işler başardığımızı gösteriyor" diye konuştu.



"Artık sahada reaksiyon veren ve özgüveni yüksek bir Altay var" diyen Özbalta, "Kazanıp yükseldikçe bu özgüven daha da pekişecek. Hep daha iyiyi başarmaya odaklıyız. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız, kulüp personelimiz ve Büyük Altay taraftarı ile güzel bir hikaye yazıyoruz, umarım sonu da güzel olacak. Her ne olursa olsun bizler son maçın son dakikasına kadar arma için mücadele sözü veriyoruz" yorumu yaptı.