Altay'ın savunmasında kritik eksik, Trabzonspor'da golcü dinleniyor! Öne çıkan iddaa tercihi...

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ALTAY

Sezonun ilk 7 maçında 5 galibiyet alan Altay, son 10 maçta ise hiç galibiyet elde edemedi ve sadece 3 puan toplayabildi.

Zaman zaman sakatlar, zaman zaman da cezalı oyuncular tam kadro olarak sahaya çıkmalarını engellemişti ancak Giresun deplasmanında önemli bir eksikleri olmamalarına rağmen sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldılar.

TD Mustafa Denizli, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz..." derken; tecrübeli stoper (kaptan) İbrahim Öztürk sakatlığı sebebiyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Erhan Çelenk ve Kazımcan Karataş ise şüpheli.

Orta alanda Andre Poko'nun yanında Zeki Yıldırım görebiliriz. İbrahim'in yerine stoperde Murat Akça'nın yanında Khaly Thiam olacaktır.

"Kappel, Pinares, Rodriguez" hücum üçlüsü önünde Daouda Bamba oynar.

TRABZONSPOR

10 gün önce Antalyaspor'a 2-1 kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini alan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta sonu Hatayspor engelini kayıpsız geçerek ligin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

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Bordo-mavili ekipte İsmail Köybaşı, Anthony Nwakaeme ve Gervinho dışında eksik bulunmuyor.

Hatayspor karşısında sakatlanıp kenara gelen Djaniny ile Stefano Denswil'in durumları maç saati netleşecek.

TD Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçı öncesi Nwakaeme de yokken Djaniny riskini alması beklenmiyor.

Hücumda Andreas Cornelius'u en önde izleyeceğiz. Arkasında Abdülkadir Ömür ile Tasos Bakasetas olacak. Orta alandaki "Berat, Dorukhan, Hamsik" üçlüsü büyük ihtimalle bozulmayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Altay'ın ligdeki son 5 maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor'un ligdeki son 7 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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%65'lik kesim lider Trabzonspor'un, son 10 hafta galibiyeti olmayan Altay'ı İzmir'de yenmesini bekliyor...

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Trabzonsporlu Tasos Bakasetas ve Berat Özdemir, FIFA'da kozlarını paylaştı! İzleyelim...

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