Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altay'ın rakibi Sivasspor! 3 isim kadroda yok

#Altay#Sivasspor#Süper Lig
Altayın rakibi Sivasspor 3 isim kadroda yok

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek son 6 maçından 11 puan çıkaran düşme hattındaki Altay yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

Haberin Devamı

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Siyah-beyazlılarda iyileşen stoper Björkander kafileye dahil edilirken, sakatlıktan çıkan forvet Deniz Kadah tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Ön libero Thiam ve Aka’nın teknik heyetin tercihi doğrultusunda kadroda yer bulamadığı öğrenildi. Ligde 29 puanla 17’nci sırada yer alan Altay, 37 puanı bulunan 13’üncü basamaktaki rakibini yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında evinde 1-1 berabere kaldığı Sivasspor’u bu kez mağlup ederek 2’de 2 yapmak istiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altay#Sivasspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna