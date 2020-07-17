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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Altay'ın play-off umudu Karagümrük'e bağlı!

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Altay'ın play-off umudu Karagümrük'e bağlı!
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TFF 1’inci Lig’de geçen hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a tek golle yenilerek mutlak şampiyonluk hedeflerken Play-Off yarışında bile Fatih Karagümrük’ün 2 puan gerisinde kalan Altay, yarın son hafta maçında Giresunspor’a konuk olacak.

Giresun Atatürk Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.

İlk 2 yarışında havlu atmasına rağmen Play-Off umudunu az da olsa koruyan Altay, galip gelse dahi tek rakibi Karagümrük’ün küme düşmesi kesinleşen Adanaspor’a yenilmesini bekleyecek.

İkili averajda İstanbul temsilcisinin gerisinde olan siyah-beyazlılar diğer sonuçların tümünde ilk 6 dışında kalacak ve sezonu tamamlayacak.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, sahaya umutla çıkacaklarını belirterek, "Biz kazanmak için elimizden geleni yapıp, rakibimiz Fatih Karagümrük’ün mağlup olmasını bekleyeceğiz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" diye konuştu.

Altay'ın muhtemel 11'i şu şekilde...

Cihan - Abdulhamit, Abdulkerim, Erhan, Özgür, Yılmaz, Tatos, Putsila, Turgut, Kerim, Paixao

 

Altayın play-off umudu Karagümrüke bağlı

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