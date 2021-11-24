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Altay'ın nöbetçi golcüsü Ahmed Yasser Rayan

#Altay#Süper Lig#Ahmed Yasser Rayan
Altayın nöbetçi golcüsü Ahmed Yasser Rayan

Spor Toto Süper Lig'de cuma günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan, siyah-beyazlı takımın nöbetçi golcüsü oldu.

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Oynadığı 9 maçta 3 kez ilk 11'de şans bulan 23 yaşındaki forvet, oyuna sonradan girdiği 3 maçta rakip fileleri sarsmayı başardı.

Siyah-beyazlı formayla ilk golünü 81'inci dakikada oyuna girdiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 85'inci dakikada kaydeden Mısırlı santrfor, ikinci yarısında oyuna alındığı İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 90+1'inci dakikada rakip fileleri sarstı.

Son olarak iç sahada oynanan Adana Demirspor maçında yine ikinci devrede oyuna girip, 48'inci dakikada skoru 1-1'e getiren Rayan, takımının sahadan 3-1 mağlup ayrılmasıyla buruk sevinç yaşadı.

İzmir temsilcisi, Ahmed Rayan'ın rakip ağları havalandırdığı Alanyaspor maçından 4-1 galip, Konyaspor randevsundan ise 3-1 yenik ayrıldı.

Mısır'ın El Ahly takımından satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Rayan, 6 golü bulunan Fildişi Sahilli santrfor Karamoko Daouda Bamba'dan sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu konumunda. Mısırlı futbolcunun kupada ise 2 golü bulunuyor.

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#Altay#Süper Lig#Ahmed Yasser Rayan

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