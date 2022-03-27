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Altay’ın kozu Martin Rodriguez

#Süper Lig#Altay#Martin Rodriguez
Altay’ın kozu Martin Rodriguez

Spor Toto Süper Lig’de 2 Nisan Cumartesi günü evinde oynayacağı Fraport Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay’da sol kanat Martin Rodriguez, son 8 karşılaşmada kümede kalma savaşı verecek siyah-beyazlı takımın en önemli kozlarından biri olacak.

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Son haftalarda sergilediği başarılı futbolu Demir Grup Sivasspor deplasmanında attığı şık golle süsleyen Şilili futbolcu, bu sezon 2’nci kez gol sevinci yaşadı.

Ligin 2’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ağlarını havalandırdıktan sonra 30’uncu haftada gol orucunu bozan Rodriguez, 212 gün sonra rakip fileleri sarstı.

Sakatlığını tamamen atlatıp sezonun ilk haftalarındaki formuna yeniden kavuşan Martin Rodriguez’in Antalyaspor randevusunda yine ilk 11’de görev alması bekleniyor.

Ligde 22 maçta 1553 dakika forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 2 golün yanı sıra 1 de asitle takımına katkı sağladı.

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#Süper Lig#Altay#Martin Rodriguez

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