Altay’ın kozu Martin Rodriguez

Son haftalarda sergilediği başarılı futbolu Demir Grup Sivasspor deplasmanında attığı şık golle süsleyen Şilili futbolcu, bu sezon 2’nci kez gol sevinci yaşadı.
Ligin 2’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ağlarını havalandırdıktan sonra 30’uncu haftada gol orucunu bozan Rodriguez, 212 gün sonra rakip fileleri sarstı.
Sakatlığını tamamen atlatıp sezonun ilk haftalarındaki formuna yeniden kavuşan Martin Rodriguez’in Antalyaspor randevusunda yine ilk 11’de görev alması bekleniyor.
Ligde 22 maçta 1553 dakika forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 2 golün yanı sıra 1 de asitle takımına katkı sağladı.