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Altay'ın konuğu Antalyaspor

#Süper Lig#Altay#Sinan Kaloğlu
Altayın konuğu Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 31’inci haftada yarın evinde son haftaların formda ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’la karşı karşıya gelecek.

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Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak.

Milli ara öncesi son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a son anlarda 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi taraftarının önünde kazanarak iç sahada 3’te 3 yapmayı hedefliyor.

Antalyaspor ise 8 haftalık namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Altay’da bu sezon 4’üncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu hem teknik direktörlük kariyerinin hem de siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak.

Ligde son 8 maç öncesi 29 puanla kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 17’nci sırada yer alan Altay, 41 puanı bulunan 10’uncu basamaktaki rakibini yenerek lige tutunma umutlarını korumak istiyor.

Siyah-beyazlılarda dizinden sakatlanarak sezonu kapatan santrfor Deniz Kadah ile sarı kart cezalısı ön libero Poko kadroda yer almayacak.

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#Süper Lig#Altay#Sinan Kaloğlu

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