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Altay’ın kazancı Kazımcan Karataş

#Altay#Kazımcan Karataş#Süper Lig
Altay’ın kazancı Kazımcan Karataş

Spor Toto Süper Lig’de düşme hattına demir atan Altay’ın bu sezonki tesellisi altyapısından yetişen Kazımcan Karataş oldu.

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Son 3 haftada oynanan Göztepe (D), Çaykur Rizespor ve Beşiktaş (D) maçlarında ilk 11’de sahaya çıkan 19 yaşındaki futbolcu hem sol kanatta hem de sol bekte görev alarak joker vazifesi gördü. Göztepe derbisinde takımına penaltı kazandırıp, 1 de asist yaparak 2-0’lık galibiyette önemli rol oynayan Kazımcan, siyah-beyazlı kulübün önemli bir kazancı olarak yorumlandı.

Bu sezon Süper Lig’de 11 maçta boy gösteren Kazımcan, 8 kez ilk 11’de şans bulurken toplam 769  dakika sahada kaldı. U19 Milli Takımı’nda da görev alan genç kramponun ismi geçen sezon Galatasaray’ın yanı sıra Fransa’dan Lens, Olympique Lyon ve Belçika’dan Gent gibi kulüplerle anılıyordu. Altay yönetiminin Süper Lig’de değerini katlayan genç futbolcuyu cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda yüksek bir bonservis ücretiyle satmayı planladığı ifade edildi.

DİREKLERİ DÖVDÜ

Altay, Süper Lig’de geride kalan 26 haftada direklere en fazla takılan 3’üncü takım olarak dikkat çekti. Şimdiye kadar 14 topu direkten dönen İzmir temsilcisi, Beşiktaş (18) ve Gaziantep FK’dan (15) sonra 3’üncü sırayı aldı. Siyah-beyazlılarda 3 topu direkten dönen Kappel, bu anlamda başı çekti. Kayserispor maçında Murat ve Cebrail, Fenerbahçe maçında Eren, Konyaspor (D) maçında Cebrail, Çaykur Rizespor (D) maçında Thiam, Gaziantep FK (D) ve Sivasspor müsabakalarında Paixao, Trabzonspor randevusunda Poko, Alanyaspor ve Kasımpaşa (D) müsabakalarında Björkander, Çaykur Rizespor karşısında Kappel ve Kazımcan, son olarak Beşiktaş (D) maçında Kappel (2) direğe takıldı.

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