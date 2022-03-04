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Altay'ın kalecisi Lis: Türkiye'ye gelerek doğru yaptım

#Altay#Lis#Süper Lig
Altayın kalecisi Lis: Türkiyeye gelerek doğru yaptım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay’da bu sezon yaptığı başarılı kurtarışlarla dikkat çeken Polonyalı kaleci Mateusz Lis, ülkesinden Türkiye’ye gelerek doğru bir tercih yaptığını dile getirdi.

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Siyah-beyazlı kulübün medya ekibine yaptığı açıklamada Altay’ın bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Büyük Altay’ın bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve arkadaşlarımı teşvik ediyorum. Polonya’dan İzmir’e gelerek kariyerim için çok büyük bir adım attım ve buradaki ilk hedefim her zaman en iyiyi vererek takımımızı sezon sonunda hedefine ulaştırmak" dedi.

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Altaylı taraftarlar, kaleci Lis’e yaptığı kurtarışlar sonrası "Ahtapot" lakabını taktı. Bu lakaptan çok memnun olduğunu belirten Mateusz Lis, Altay taraftarına verdiği destek için teşekkür ederek, "Gaziantep FK maçı sonrasında yaşadığım tabloyu hayatım boyunca unutamayacağım. Polonya’da da böyle çılgıncasına seven taraftar grupları var ancak Altay taraftarı bambaşka. Son dört maçta yakaladığımız çıkışı devam ettirerek Büyük Altay’ı hedeflediği yere taşıyacağız. Biz çok çalışma ve her zaman istekli olma sözü veriyoruz. Taraftarımızın da her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

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#Altay#Lis#Süper Lig

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