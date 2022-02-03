Altay’ın kader derbisi! Rakip Göztepe...

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18 yıl sonra yer aldığı ligde düşme hattına demir atan siyah-beyazlılar, ezeli rakibine de mağlup olması halinde psikolojik olarak havlu atacak.

Ligde son 8 maçını kaybeden ve 16 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 18 puanlı Altay, 27 puanı bulunan son haftaların flaş ekibi Göztepe’yi yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor.

İzmir ekibi hasret kaldığı 3 puana ulaşması durumunda taraftarın da gönlünü alacak. Kümede kalma barajının 8 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, mağlubiyet halinde büyük çöküş yaşayacak.



İlk yarıda ev sahibi olduğu derbide Thaciano ile penaltı kaçırdıktan sonra Göztepeli Soner’in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Kappel ile skora denge getirip 90+3’üncü dakikada Paixao’nun golüyle rakibini 2-1 mağlup etmişti.

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Bu kez taraftar baskısına karşı mücadele edecek Altay, zorlu 90 dakikadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.

Takımın başında ilk sınavına çıkacak teknik direktör Serkan Özbalta, göreve galibiyetle başlamak için oyuncularını motive ediyor. Antalya kampı bugün sona eren siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Pinares, sarı kart cezalısı Ceyhun ve sakat Aka forma giyemeyecek.