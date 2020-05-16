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GeriFutbol Altay’ın Erdi Dikmen planı suya düştü! Yüksek bonservis...
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Altay’ın Erdi Dikmen planı suya düştü! Yüksek bonservis...

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Altay’ın Erdi Dikmen planı suya düştü! Yüksek bonservis...
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da sezon sonunda altyapıdan yetişen genç stoper Cenk’i yüksek bir bonservis ücretiyle satarak kasasını doldurmayı planlayan yönetim, transfer listesinde yer alan Keçiörengücü’nün stoperi Erdi Dikmen konusunda frene bastı.

Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun da kadroda görmek istediği 23 yaşındaki stoper için Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu’nun 3 milyon TL bonservis ücreti istediği iddia edildi.

Altay, tüm dünya ekonomisini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Erdi’nin ücretinde indirime gidilmesi halinde yeniden harekete geçmeyi planlıyor.

Altay’ın Erdi Dikmen planı suya düştü Yüksek bonservis...

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