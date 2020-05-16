Altay’ın Erdi Dikmen planı suya düştü! Yüksek bonservis...

Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun da kadroda görmek istediği 23 yaşındaki stoper için Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu’nun 3 milyon TL bonservis ücreti istediği iddia edildi.



Altay, tüm dünya ekonomisini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Erdi’nin ücretinde indirime gidilmesi halinde yeniden harekete geçmeyi planlıyor.

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