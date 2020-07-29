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Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Altay'ın Anton Putsila pişmanlığı

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Altay'ın Anton Putsila pişmanlığı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sezon bitmeden orta saha oyuncusu Anton Putsila'nın sözleşmesini 2 yıl uzatan yönetim, takımın Süper Lig'e çıkamaması üzerine Belaruslu futbolcuyu gözden çıkardı

Putsila'nın Altay'la 2 yıllık 660 bin Euro ücretle anlaştığı öğrenilirken, yönetim yüksek maliyeti nedeniyle tecrübeli oyuncuyu yeni sezon öncesi elinden çıkarmayı planlıyor. Putsila'nın ise kulüpten ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya hazırlanan Altay, karşılıklı anlaşma sağlayamazsa Putsila ile yola devam etmek zorunda kalacak. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon 31 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı.

Altayın Anton Putsila pişmanlığı

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