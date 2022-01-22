Altay'ın acı günü! Mustafa Turgat hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekranlar kıpkırmızı Bitcoin için 20 bin dolar sesleri... Kripto paralar ağır yara aldıEkranlar kıpkırmızı! Bitcoin için 20 bin dolar sesleri... Kripto paralar ağır yara aldı#Kripto Para
Galatasaray kulislerini sallayan iddia Buluştular, Terim 5 isimle geliyorGalatasaray kulislerini sallayan iddia! Buluştular, Terim 5 isimle geliyor#Galatasaray
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
Bir uyarı daha... Dikkat yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdiBir uyarı daha... Dikkat! yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdi#Meteoroloji
Canlı | Maçta ilk gol sesi Yeni Malatya - BeşiktaşCanlı | Maçta ilk gol sesi! Yeni Malatya - Beşiktaş#Süper Lig
Beyaz Saray Bidenın gafını düzeltemedi Putin krizi fırsata çevirdi...Beyaz Saray Biden'ın gafını düzeltemedi! Putin krizi fırsata çevirdi...#ABD
İstanbulda feci kaza Yolcular böyle kurtarıldıİstanbul'da feci kaza! Yolcular böyle kurtarıldı#Istanbul
Fenerbahçenin 11i belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Fenerbahçe Maçı
Resmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttıResmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttı!#Sömestir
Ümitcan Uygunun yeni görüntüsü ortaya çıktı Delilleri silmek için...Ümitcan Uygun'un yeni görüntüsü ortaya çıktı! Delilleri silmek için...#Ümitcan Uygun
Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmakKüçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak#Davutoğlu
Dünyanın tartıştığı konuyu 3 uzmana sorduk: Covid-19 penis boyunu küçültebilir miDünyanın tartıştığı konuyu 3 uzmana sorduk: Covid-19 penis boyunu küçültebilir mi?#Covid-19
Bana neden saldırıyorlarBana neden saldırıyorlar?#Altın Fiyatları
5 milyon euro sonrası masadan kalktı'5 milyon euro' sonrası masadan kalktı#Acunılıcalı
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesiSinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!#Marilyn Monroe
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altay'ın acı günü! Mustafa Turgat hayatını kaybetti

#Altay#Vefat#Mustafa Turgat
Altayın acı günü Mustafa Turgat hayatını kaybetti

Altay altyapısından yetişen ve aralıksız 10 sezon siyah-beyazlı formayı terleten Mustafa Turgat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Altay camiası, güne acı bir haberle uyandı. Camianın sembol isimlerinden Mustafa Turgat, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 14 yaşında geldiği Altay’da, 18 yaşında profesyonel olan Mustafa Turgat, aralıksız 10 sezon siyah-beyazlı formayı giymişti. 1980 yılında Altay’ın unutulmaz Türkiye Kupası zaferinde önemli pay sahibi olan Mustafa Turgat’ın vefatı siyah-beyazlı camiayı yasa boğdu.

Altay’dan baş sağlığı mesajı

Mustafa Turgat’ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımlayan Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün sembol isimlerinden Mustafa Turgut'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum’a Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm camiamız ve spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."

Turgat, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altay#Vefat#Mustafa Turgat

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe