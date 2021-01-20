Altay’dan transfer atağı! Deniz Kadah, Zeki Yıldırım, Mossoro...

Kadrosundaki 6 futbolcuyla yollarını ayırdıktan sonra son olarak geçen sezon Göztepe’de forma giyen forvet Deniz Kadah ve Gaziantep FK’dan sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor’dan stoper Murat Akça, Fatih Karagümrük’ten kaleci Aykut Özer ve orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım’la prensip anlaşmasına vardı.



Üç futbolcunun Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

Şampiyonluk yarışında ara transferleri Süper Lig’den isimlerden seçen İzmir temsilcisinde Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun 10 numara pozisyonu için Göztepe’de kulüp bulması istenen Brezilyalı Mossoro ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Daha önce Medipol Başakşehir’de de forma giyen 37 yaşındaki Mossoro’nun da Altay’a imzasının an meselesi olduğu öğrenildi.

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