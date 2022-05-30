Altay'dan Kazımcan Karataş için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

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Süper Lig'de sezonu 18. sırada tamamlayan ve 1. Lig'e düşen Altay'da 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş ile büyük kulüpler ilgileniyor.

Altay altyapısından yetişen ve bu sezon Süper Lig'de sergilediği oyunla dikkatleri çeken Kazımcan'a Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgisi var.

Altay teknik direktörü Sinan Kaloğlu da oyuncusunu Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediğini doğrulamıştı.

Kazımcan bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkıp 2 asist yaptı. Asıl mevkisi sol bek olan genç futbolcu sol ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

ALTAY'DAN KAZIMCAN İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Altay Spor Kulübü, Kazımcan Karataş ile ilgili çıkan transfer haberleri hakkında resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Altyapımızdan yetişen genç sporcumuz Kazımcan Karataş’ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir.

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Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirtilmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.