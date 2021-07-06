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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Altay'dan kaleye Arsenal’den Runarsson hamlesi

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Altay'dan kaleye Arsenal’den Runarsson hamlesi

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay, İngiliz devi Arsenal’in İzlandalı kalecisi Runar Alex Runarsson’a kanca attı.

İzmir temsilcisinin 26 yaşındaki kaleci Runarsson’u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, transferin son aşamada olduğu belirtildi.

Ülkesinde Reykjavik, Danimarkada Nordsjaelland, Fransada Dijon kulüplerinde forma giyen tecrübeli file bekçisi Arsenalde geçen sezon ligde ve kupada 1er maçta, Avrupa Liginde ise 4 müsabakada şans buldu. Runarsson, İzlanda Milli Takımında da görev alıyor.

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ÇALIŞMALAR YARIN BAŞLIYOR

Süper Lige 18 yıl aradan sonra dönen Altay, yeni sezon hazırlıklarına yarın Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başlayacak. Siyah-beyazlı takım saat 17.00'de tesislerde toplanıp daha sonra ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Yönetim henüz teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaşma sağlamazken, takımı kimin sahaya çıkaracağı merak konusu oldu.

İbrahim Öztürk ve Poko’yla yeniden anlaşan Altay'da iç transferde yolların ayrıldığı isimler açıklanmazken, takımdan ayrılanlar da büyük ölçüde belli olacak.

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