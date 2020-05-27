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Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

Altay'dan iki imza daha: Özgür Özkaya ve Yılmaz Özeren

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Altay'dan iki imza daha: Özgür Özkaya ve Yılmaz Özeren
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TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da sol bek Özgür Özkaya ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'in mukavelelerini ikişer yıl uzattı.

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da yönetim iç transferde atağa kalktı. Daha önce Hollandalı Kappel, Belaruslu Putsila ve Portekizli Paixao'nun sözleşmelerini 2022 yılına kadar uzatan siyah-beyazlılar, sol bek Özgür Özkaya ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'in mukavelelerini de 2'şer yıl uzattı.

Son iki sezonda Altay forması giyen Özgür kaptanlık görevini üstlendiği siyah-beyazlı takımda geçen sezon ligde 29, bu sezon 25 maçta oynadı. Sezon başında takıma katılan Yılmaz ise 24 karşılaşmada görev alıp 2 gol kaydetti. İç transferde 5 oyuncuyla el sıkışan yönetimin mevcut kadrodaki isimlerle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Altaydan iki imza daha: Özgür Özkaya ve Yılmaz Özeren

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