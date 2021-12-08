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Altay’da zorunlu değişim! Cebrail yerine Tolga...

#Süper Lig#Altay#Tolga Ünlü
Altay’da zorunlu değişim Cebrail yerine Tolga...

Süper Lig’de cuma günü evinde Atakaş Hatayspor’u mağlup ederek 8 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefleyen Altay’da teknik direktör Mustafa Denizli, ilk 11’de zorunlu değişime gidecek.

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Geçen haftaki Galatasaray deplasmanında ilk 11’de görev alan ancak sarı kart cezalısı durumuna düşen Zeki’nin yerine cezası sona eren Thiam forma giyecek. Yine cezalı durumdaki Cebrail’in yokluğunda sağ bekte Tolga görev yapacak.

İzmir temsilcisinde adalesinde sertleşme olan Kazımcan’ın da dinlendirilmesi bekleniyor. Teknik patron Mustafa Denizli’nin son 2 karşılaşmada sol bekte görev erdiği Kazımcan’ın yerine iyilelen Naderi’yi hazırladığı öğrenildi. Altay’da bireysel çalışmalarını sürdüren stoper Björkander dışında eksik yok.

Öte yendan teknik direktör Mustafa Denizli’nin talebi üzerine siyah-beyazlı takım yarın deneyimli teknik adamın kaldığı otelde kampa girecek.

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#Süper Lig#Altay#Tolga Ünlü

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