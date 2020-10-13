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Hürriyet
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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Altay'da Ziya Alkurt telaşı

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Altay'da Ziya Alkurt telaşı
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TFF 1. Lig'de cumartesi günü evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Adana Demirspor'la kozlarını paylaşmaya hazırlanan Altay'da sol kanat 'un sakatlığı keyifleri kaçırdı.

Arka adalesinde zorlanma olan tecrübeli hücum oyuncusunun antrenmanlara çıkamadığı öğrenildi. Tedavisi süren Ziya'nın zorlu karşılaşmaya yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti.

Teknik direktör Yücel İldiz, Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'dan transfer edilen 30 yaşındaki eski öğrencisini ilk 4 haftada oynanan Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D), Eskişehirspor ve Ankara Keçiörengücü (D) müsabakalarında ilk 11'de görevlendirdi. Ziya, bir şutunun direkten döndüğü 6-0'lık Eskişehirspor galibiyetinde 4 gol atan Portekizli Marco Paixao'ya 2 asist yapmıştı.

 

Altayda Ziya Alkurt telaşı

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