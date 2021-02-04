MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay'da Yücel İldiz'in yerine Hikmet Karaman
GeriFutbol Altay'da Yücel İldiz'in yerine Hikmet Karaman
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Altay'da Yücel İldiz'in yerine Hikmet Karaman

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay'da Yücel İldiz'in yerine Hikmet Karaman
Abone Olgoogle-news

Devre arasına yaptığı transferle güçlü bir giriş yapan Altay, Yücel İldiz'le yol ayrımına gidilmesi sonrası Hikmet Karaman'la anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yeni teknik direktör belli oldu. Yücel İldiz ile yollarını resmen ayıran İzmir ekibi, bu görev için Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.

Altay'ın önümüzdeki saatlerde Karaman'ı resmi olarak da duyurması bekleniyor.

Aykut Erçetinden Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi transfer itirafı Nazım Sangare transferi...
Aykut Erçetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi transfer itirafı! Nazım Sangare transferi...

 

Altayda Yücel İldizin yerine Hikmet Karaman

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle