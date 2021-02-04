Altay'da Yücel İldiz'in yerine Hikmet Karaman

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yeni teknik direktör belli oldu. Yücel İldiz ile yollarını resmen ayıran İzmir ekibi, bu görev için Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.

Altay'ın önümüzdeki saatlerde Karaman'ı resmi olarak da duyurması bekleniyor.

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