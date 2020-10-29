Altay'da Yücel İldiz sahaya iniyor! Son iki testi negatif...

Siyah-beyazlı ekipte toplam 24 futbolcuda koronavirüs tespit edilirken, deneyimli teknik adamın kadrosu eksik de olsa oyunculara antrenman yaptıracağı öğrenildi.



İzmir temsilcisinde 8 futbolcunun takım antrenmanlarına katıldığı, 4 oyuncunun da düz koşu yaptığı bildirildi.

Altay'da teknik direktör Yücel İldiz'le birlikte 2 futbolcu daha yarın takıma katılacak.

Siyah-beyazlılar, salı günü İzmir'de Karatay Termal 1922 Konyaspor'la oynanacak kupa maçına çıkmaya hazırlanacak. İzmir ekibi, oyuncu esame listesinde 14 isim olması halinde maça çıkabilecek.

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