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DHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Altay'da Yücel İldiz sahaya iniyor! Son iki testi negatif...

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Altay'da Yücel İldiz sahaya iniyor! Son iki testi negatif...
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da koronavirüse yakalandıktan sonra son iki testi negatif çıkan teknik direktör Yücel İldiz, izolasyon sürecinin sona ermesinin ardından yarın takımının başında olacak.

Siyah-beyazlı ekipte toplam 24 futbolcuda koronavirüs tespit edilirken, deneyimli teknik adamın kadrosu eksik de olsa oyunculara antrenman yaptıracağı öğrenildi.

İzmir temsilcisinde 8 futbolcunun takım antrenmanlarına katıldığı, 4 oyuncunun da düz koşu yaptığı bildirildi.

Altay'da teknik direktör Yücel İldiz'le birlikte 2 futbolcu daha yarın takıma katılacak.

Siyah-beyazlılar, salı günü İzmir'de Karatay Termal 1922 Konyaspor'la oynanacak kupa maçına çıkmaya hazırlanacak. İzmir ekibi, oyuncu esame listesinde 14 isim olması halinde maça çıkabilecek.

 

Altayda Yücel İldiz sahaya iniyor Son iki testi negatif...

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