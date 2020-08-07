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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 21:36,Son Güncelleme:

Altay'da Yücel İldiz dönemi başladı!

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Altay'da Yücel İldiz dönemi başladı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yücel İldiz'le anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Daha önce 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor, 2018-2019 sezonunda ise Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan 67 yaşındaki Yücel İldiz, Yukatel Denizlispor'daki görevinden geçen sezon 7. haftanın ardından ayrılmıştı

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