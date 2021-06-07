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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Altay’da Tiago Pinto listede! Mustafa Denizli'nin onayı bekleniyor...

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Altay’da Tiago Pinto listede! Mustafa Denizli'nin onayı bekleniyor...

Süper Lig’de 18 yıl sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi transferde aceleci davranmayan Altay’da yönetimin listesinde Portekizli sol bek Tiago Pinto’nun bulunduğu iddia edildi.

Geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig’de küme düşme acısı yaşayan Pinto’nun sözleşmesini feshettiği belirtildi.

Süper Lig’de 2015’ten bu yana 3 sezon Ankaraspor, son 3 sezonda ise Ankaragücü kulüplerinde görev alan 33 yaşındaki futbolcu ülkesine dönerken, Portekiz basını Pinto’ya Portekiz ekibi FC Famalicao’nun talip olduğunu yazdı.

Altay’da Tiago Pinto listede Mustafa Denizlinin onayı bekleniyor...

Altay yönetimi, teknik direktör Mustafa Denizli’nin onay vermesi halinde oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunacak.

MERT MİRAÇ’A OLUMLU RAPOR

Altay’ın geçen sezon 3’üncü Lig’de Yomraspor forması giyen genç sol kanat Mert Miraç Altıntaş’ı takibe aldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların scout ekibi tarafından izlenen 19 yaşındaki futbolcu konusunda yönetime olumlu rapor verildi.

Altay’da Tiago Pinto listede Mustafa Denizlinin onayı bekleniyor...

Hekimoğlu Trabzon’da profesyonel olan Mert Miraç, geçen sezon Play-Off deneyimi yaşadığı Yomraspor’da 32 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri sarstı. Genç oyuncuyla Süper Lig’den başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

Altay’da Tiago Pinto listede Mustafa Denizlinin onayı bekleniyor...

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