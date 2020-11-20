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DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Altay’da taşlar oynayacak! İlk 11'de radikal değişiklikler...

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Altay’da taşlar oynayacak! İlk 11'de radikal değişiklikler...
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da pazartesi günü deplasmanda oynanacak Menemenspor maçında ilk 11’de bazı değişiklikler gerçekleşecek.

Siyah-beyazlı takıma yapılacak koronavirüs testlerinin sonuçlarına göre teknik direktör Yücel İldiz’in as kadroyu sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

İzmir ekibinde stoperde Cocalic’in yerine İbrahim Öztürk’ün, sağ bekte Rıdvan’ın yerine Tolga’nın, sol bekte Kadir’in yerine Özgür’ün görev alması bekleniyor.

Teknik patron Yücel İldiz’in ön liberoda Harun’un yerine Jasmin Scuk’a, orta sahada ise Yılmaz’ın yerine Yekta’ya forma vermeyi düşündüğü belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcı sol kanatta ise Ziya ile Erhan arasında seçim yapacak.

 

Altay’da taşlar oynayacak İlk 11de radikal değişiklikler...

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