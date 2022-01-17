Altay’da taraftarlar kazan kaldırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
27 kent alarmda İstanbul için peş peşe uyarılar27 kent alarmda! İstanbul için peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
Tarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılarTarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılar!#Ukrayna
1 buçuk aylık hayati süreç Uydu görüntülerine yansıdı... Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor1 buçuk aylık hayati süreç! Uydu görüntülerine yansıdı... 'Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor'#Küresel Isınma
Kaçınılmaz son hızlandı İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike'Kaçınılmaz son' hızlandı! İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike #Dünya
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Yok artık dedirten olay Köprüyü çalıp götürdü'Yok artık' dedirten olay! Köprüyü çalıp götürdü#ANKARA
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Ödediğim paraya değsin deyince... Macerası acil serviste bitti'Ödediğim paraya değsin' deyince... Macerası acil serviste bitti! #Suşi
Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yokÜnlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!#Stephanie Seymour
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyorTuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyor? #Tuba Büyüküstün
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altay’da taraftarlar kazan kaldırdı

#Altay#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Altay’da taraftarlar kazan kaldırdı

Spor Toto Süper Lig’de art arda 6’ncı yenilgisini evinde Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olarak alan düşme hattındaki Altay’da taraftarlar kazan kaldırdı.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı kulübü 5 yılda 3’üncü Lig’den Süper Lig’e taşıyan Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetim ilk kez istifaya davet edildi. İlk düdükten son düdüğe kadar, "Yönetim istifa" sloganları atan siyah-beyazlılar, "Yeter, Altay’ı Özgür bırak" şeklinde tempo tuttu. Futbolcuları alkışlarla protesto eden, oyundan çıkan Ceyhun Gülselam’ı ıslıklayan taraftarlar, sadece görevden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli’ye sevgi gösterisinde bulundu. Mustafa Denizli’nin yardımcısıyken teknik direktörlük koltuğuna oturan Mert Nobre ise tribünlerden destek görmedi. Galibiyet özlemi 14 haftaya yükselen İzmir temsilcisi, dün kutladığı 108 yaşına düşme hattında buruk girip sevenlerini üzdü.

Önceki yıllarda pek çok kez transfer yasaklarını kaldırarak Altay’a 3 kupa kazandıran başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun bu sezon devre arasında gelen yasağı henüz savamaması camiada endişe uyandırdı. Geçmiş dönem borçlarını ödeyen başkan Ekmekçioğlu, kendi dönemindeki borçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Son kongrede kulübün borcunun 174 milyon TL olduğunu açıklayan Ekmekçioğlu’nun menajerler tarafından hatalı transferlere yönlendirildiği savunan taraftarlar, genç başkanın kulübü borçlandırdığını dile getirdi. Altay’ın transferin önünü açması için yaklaşık 2 milyon Euro’ya ihtiyaç duyduğu iddia edilirken, 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de asansör takım olmak istemeyen İzmir ekibinde yönetim olağanüstü genel kurula davet edildi. Kulüp tüzüğüne göre üyelerin imza toplaması halinde yönetim kongreye gitmek zorunda kalabiliyor.

POTANSİYEL ADAY AKMAN

Altay’da uzun süredir ismi başkan adaylığı için geçen iş insanı İbrahim Akman, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak camiaya mesaj verdi. İzmir’de mobil oyunlar üreten bir şirketin patronu olan Akman, "108 yıllık tarihimizin önemli değerlerinden Büyük Mustafa’nın kulübümüzden bu şekilde ayrılışı bizleri de üzdü. Mustafa hocamızın temsil ettiği değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu değerlere zarar verecek her türlü eylemin karşısında olacağımızın ve gerektiğinde elimizi taşın altına sokmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" diyerek göreve hazır olduğunu dile getirdi.

BABA EKMEKÇİOĞLU’DAN SERT TEPKİ

Altay’da başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun babası Rafet Ekmekçioğlu, istifa çağrısı yapan taraftarlara sert tepki gösterdi. Alanyaspor maçını oğluyla birlikte tribünden takip eden Rafet Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Bölgesel Amatör Lig’e düşmek üzere olan takımı 5 yılda gece gündüz çalışarak Süper Lig’e taşıyan yönetime saygısızlı yapmak hiç yakışmıyor. Dün, ’Şampiyon yap bizi heykelini dikelim’ diyen taraftar bugün, ’İstifa et’ diyor. Balık beyinli olanlar her şeyi çabuk unutuyor. Mustafa Denizli, Altay 3’üncü Lig’deyken neredeydi? Bir defa kulübün önünden geçmedi. Şimdi mazlumu oynamasın, 13 maçtır takım dökülüyor. Bu takımı teknik direktör Mustafa Denizli kurdu. 3’üncü Lig’de sesi çıkmayan yüreksizler Süper Lig’de ötmeye başladı."

LOKMAN’A BORÇ 2 MİLYON TL

Eski oyuncularına olan borçları nedeniyle transfer yapamayan Altay’ın 12 alacaklı dosyasını kapatması gerektiği konuşulurken, siyah-beyazlıların eski stoperi Lokman Gör’e 2 milyon 278 bin 750 TL borcu olduğu ortaya çıktı. Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, davacının itirazının kabulü ile 1 milyon 709 bin TL tutarındaki fesih tazminatının 2 milyon 278 bin TL şeklinde düzeltildiği bildirildi. Tahkim Kurulu’nda Altay’ın geçen sezon Beşiktaş’tan kiralayıp forma şansı bulamayan Abdullah Aydın, altyapısından yetişen Cenk Özkaçar ve eski futbolcusu Kerim Avcı ile uyuşmazlık yaşadığı bilgileri yer aldı. Siyah-beyazlıların eski yabancı oyuncuları Putsila. Mossoro, Amorim, Cocalic ve Gnanduillet gibi oyuncularıyla da davalık olduğu iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altay#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19