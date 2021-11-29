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Altay’da sol beke çare Kazımcan Karataş

#Altay#Süper Lig#Kazımcan Karataş
Altay’da sol beke çare Kazımcan Karataş

Süper Lig ekiplerinden Altay'da İranlı sol bek Naderi'nin sakatlanmasının ardından farklı alternatifler deneyen teknik direktör Mustafa Denizli, son olarak savunmanın solunda altyapıdan yetişen Kazımcan'ı görevlendirerek soruna çare buldu.

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İlk olarak Demir Grup Sivasspor maçında İsveçli stoper Björkander'i sol beke monte eden tecrübeli teknik adam, bir sonraki hafta Fraport Tav Antalyaspor deplasmanında sakatlıktan çıkan Özgür'ü kendi bölgesinde oynattı.

İki oyuncudan verim alamayan teknik patron Mustafa Denizli, Adana Demirspor randevusunda ise sağ bek Cebrail'i ters kanada çekti. Siyah-beyazlı takımın bu 3 karşılaşmadan 1 puan çıkarması üzerine çözüm arayan deneyimli çalıştırıcı, son olarak Medipol Başakşehir deplasmanında forvet Kazımcan'ı sol bekte görevlendirdi. Santrfor ve kanat oyuncusu olmasına rağmen U19 Milli Takımı'nda sol bekte görev alan 18 yaşındaki Kazımcan, Başakşehir karşısında da aynı bölgede hatasıza yakın oyunuyla alkış topladı.

KUPADA EGE DERBİSİ

ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Altay yarın evinde Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan dönüşümlü olarak yayınlanacak. Altay bir önceki turda Belediye Derincespor'u 5-1, Manisa FK ise Fatsa Belediyespor'u 1-0 yenerek tur atlamıştı. İki takım arasında oynanacak maçı kazanan taraf kupada yoluna devam edecek.

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#Altay#Süper Lig#Kazımcan Karataş

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